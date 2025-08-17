توصلت دراسة علمية حديثة أجرتها جامعة يوتا الأميركية ونُشرت في مجلة «ذا لانسيت لأمراض الروماتيزم» المتخصصة، إلى أن تدريب المشي يخفف ألم الفُصال العظمي للركبة بقدر الأدوية نفسه.

وفي الدراسة، التي شملت 68 شخصاً مصاباً بالفصال العظمي للركبة واستمرت عاماً كاملاً، أسهم تعديل طفيف في زاوية القدم أثناء المشي في تقليل ألم المشاركين المصابين بالفُصال العظمي في الركبة بشكل ملحوظ خلال عام.

وبعد مرحلة تدريب استمرت ستة أسابيع ومزيد من التدريب الذاتي، تمكن المشاركون من الحفاظ على زاوية القدم الموصوفة لهم في حدود درجة واحدة في المتوسط.

يُشار إلى أن الفُصال العظمي للركبة يعني تآكل غضروف مفصل الركبة، ما قد يكون مؤلماً للغاية. وحالياً لا توجد طريقة لعلاج هذا التلف الغضروفي. وعادة ما يتطلب الفُصال العظمي للركبة عقوداً من إدارة الألم قبل التوصية باستبدال المفصل.