أطعمة تُبطئ فقدان الوزن.. من رقائق البطاطس إلى الشوربات الجاهزة

تعتبر الأطعمة فائقة المعالجة منتجات خضعت للعديد من خطوات المعالجة، وعادةً ما تحتوي على مكونات عدة، بما في ذلك المواد المضافة مثل المواد الحافظة والملونات والنكهات الاصطناعية والمستحلبات، كما أنها غالباً ما تحتوي على كميات كبيرة من السكر والملح والدهون.

وأورد موقع «أبونيت.دي»، الذي يعد البوابة الرسمية للصيادلة الألمان، أن الأطعمة عالية المعالجة تُبطئ فقدان الوزن، وذلك وفقاً لنتائج دراسة علمية حديثة.

وخلال هذه الدراسة تم تقسيم 55 بالغاً إلى مجموعتين، غيّرتا نظامهما الغذائي إلى أطعمة قليلة المعالجة أو عالية المعالجة لمدة ثمانية أسابيع. واحتوى كلا النظامين الغذائيين على الكميات الموصى بها من الدهون والبروتين والكربوهيدرات والملح والألياف، إضافة إلى الفواكه والخضراوات.

وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن تأثير فقدان الوزن كان بمعدل الضعف عند تناول أطعمة قليلة المعالجة مقارنةً بالمنتجات عالية المعالجة.

ومن أمثلة الأطعمة فائقة المعالجة: رقائق البطاطس، المشروبات الغازية، حبوب الإفطار المحلاة، البيتزا المجمدة، الأحسية الجاهزة والصلصات، الحلويات (مثل ألواح الشوكولاتة)، والنودلز سريعة التحضير.