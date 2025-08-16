أمان وتوفير لاستهلاك الوقود أيضاً.. خبراء يشددون على فحص هواء إطارات السيارة مرة على الأقل شهرياً

شددت مجلة السيارات (أوتو تسايتونج) على أهمية الفحص المنتظم لضغط هواء الإطارات؛ نظرا لأن الضغط الصحيح لا يساهم في تقليل خطر الحوادث فحسب، بل يساعد أيضاً على ترشيد استهلاك الوقود وإطالة عمر الإطارات.

وأوضحت المجلة الألمانية أن ضغط هواء الإطارات غير الصحيح يؤدي إلى زيادة مسافة الكبح وتسريع التآكل وارتفاع استهلاك الوقود.

ويضمن الضغط المثالي تلامس الإطار مع الطريق بشكل مثالي؛ فالضغط المنخفض يزيد من مساحة التلامس ويؤدي إلى ارتفاع مقاومة الدوران وزيادة التآكل واستهلاك الوقود، بينما يقلل الضغط الزائد من مساحة التلامس، ما يُضعف التماسك ويُطيل مسافة الكبح.

ويوصي الخبراء بمراجعة القيم الموصى بها من قبل شركات الإنتاج والموجودة عادة في غطاء خزان الوقود أو على إطار باب السائق أو في دليل الاستخدام.

وتوصي المجلة الألمانية بالفحص مرة واحدة على الأقل شهرياً حتى مع وجود أنظمة مراقبة ضغط الإطارات في العديد من السيارات الحديثة، وقبل أي رحلة طويلة، على أن يتم ذلك والإطارات في حالة باردة. ويمكن استخدام أجهزة القياس في محطات الوقود، ويشمل ذلك الإطار الاحتياطي أيضاً.

كما ينبغي فحص ضغط هواء الإطارات عند حدوث تغيرات كبيرة في درجات الحرارة. وفي حال استمرار إضاءة مؤشر التحذير رغم سلامة الإطارات، فقد يكون السبب خللاً في المستشعر أو بسبب معايرة غير صحيحة أو تغيرات طفيفة بفعل الطقس.

ووفقاً للمجلة، فإن ضبط ضغط الهواء بدقة يمكن أن يقلل استهلاك الوقود بما يصل إلى 3ر0 لتر لكل 100 كلم.

وأشارت المجلة إلى أن فقدان ضغط يتراوح بين 1ر0 و2ر0 بار شهرياً يعد أمراً طبيعياً نتيجة نفاذ الهواء عبر الإطار، بينما يشير الفقدان الأكبر إلى احتمال وجود تسرب أو تلف.

وشددت المجلة على ضرورة ضبط ضغط هواء الإطارات عند زيادة الحمولة أو جر المقطورات، وذلك بعد الرجوع إلى القيم الموصى بها لحالة «التحميل الكامل»، وذلك لضمان ثبات السيارة وتقليل تآكل الإطارات.