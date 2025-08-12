استخدام الخل خطر.. ما أفضل طريقة للتخلص من الرائحة الكريهة بالغسالة الأوتوماتيكية؟

قال مركز استشارات المستهلك في ولاية شمال الراين وستفاليا إن انبعاث رائحة كريهة من الغسالة الأوتوماتيكية يرجع في الغالب إلى تراكم الرطوبة الزائدة فيها، والتي تؤدي إلى تكوّن طبقات من الاتساخات أو حتى نشوء العفن.

ولمواجهة رائحة العفن المنبعثة من الغسالة الأوتوماتيكية، أوصى مركز الاستشارات بتنظيف الغسالة، وذلك بتشغيل دورة غسيل على درجة حرارة 60 درجة مئوية مع استخدام مسحوق غسيل يحتوي على مُبيّض، والذي يمكنه القضاء على الفطريات والبكتيريا؛ حيث إنه يُزيل هذا «الغشاء الحيوي»، الذي قد يتكوّن في الغسالة أو عناصر الإحكام (الجوانات). وعند بدء دورة الغسيل بملابس بيضاء، يمكن إضافة المُبيّض بدلاً من المُنظّف.

وإذا تكوّن العفن بالفعل، فإنه ينبغي استخدام مُنظّف مُتعدد الاستخدامات؛ حيث يمكنه إزالة المناطق الظاهرة من العفن في الغسالة، كما يمكن استخدام المُنظّف أيضا في مواضع أخرى مثل درج المُنظّف.

ولتجنب انبعاث رائحة كريهة من الغسالة الأوتوماتيكية من الأساس، فينبغي ألا تصبح رطبة جداً. لذلك، ينبغي عدم ترك الملابس المبللة في الغسالة لفترة طويلة، مع تجفيف عنصر الإحكام المطاطي وأدراج موزع المنظف بقطعة قماش. كما ينبغي ترك الباب مفتوحاً، فهذا من شأنه أن يمنع تراكم الرطوبة في الغسالة.

ولإزالة الترسبات الكلسية، حذر مركز الاستشارات من استخدام الخل؛ نظراً لأنه قد يتسبب في تلف عناصر الإحكام في الغسالة.

وبدلاً من ذلك، ينبغي إضافة نحو 150 جراماً من مسحوق حمض الستريك إلى حلّة الغسالة، ثم تشغيل برنامج غسيل على درجة حرارة 60 درجة مئوية.