«واتساب» يوسع تحذيراته: مع هذه العلامات في دعوات الدردشة عليكم المغادرة فوراً وحظر المرسل

أعلنت شركة ميتا أن تطبيق التراسل الفوري «واتساب» الشهير سيُوسّع تحذيراته بشأن دعوات الدردشة الجماعية لمكافحة عمليات الاحتيال.

وأوضحت الشركة الأميركية أن دعوات الدردشة الواردة من أشخاص ليسوا ضمن جهات الاتصال الخاصة بالمستخدم ستعرض لمحة عامة تتضمن المعلومات التالية: معلومات حول المجموعة، مثل تاريخ الإنشاء، اسم الشخص، الذي دعا المستخدم إليها، عدد أعضاء المجموعة وعدد جهات اتصال المستخدم من بينهم، تحذيرات من الاحتيال ومشاركة المعلومات الشخصية، نصائح حول كيفية تقييد دعوات الدردشة الجماعية.

وفي نهاية لمحة الأمان، سيجد المستخدم زراً يسمح له بمغادرة المجموعة فوراً. كما يوجد زر بجواره للاطلاع على تفاصيل الدردشة. وبعد ذلك، يتم كتم إشعارات المجموعة حتى يؤكد المستخدم رغبته في الانضمام إليها.

جدير بالذكر أنه تتوفر على تطبيق «واتساب» منذ فترة بطاقة إشعارات صغيرة لدعوات الدردشة الجماعية من غير جهات الاتصال، مع خيار مغادرة المجموعة مباشرةً. ومع تحديث الأمان الشامل، تعمل خدمة التراسل الفوري الآن على توسيع هذه البطاقة وميزاتها.

وبشكل عام، ينبغي على مستخدمي جميع خدمات التراسل الفوري توخي الحذر في الدردشات ومجموعات الدردشة، خاصةً عندما يتعلق الأمر بعروض عمل أو استثمار مفاجئة ومربحة؛ إذ يستخدم القراصنة جميع أنواع الحيل، وأحياناً يحولون مبالغ صغيرة مقدماً لكسب ثقة ضحاياهم المحتملين.

وبالإضافة إلى ذلك، هناك تقارير احتفالية - كاذبة أو مشبوهة - من مستخدمين آخرين مفترضين، بالإضافة إلى ضغط الوقت والأقران. لذا يتعين على المستخدم في حالة الشك أو عند ظهور هذه العلامات التحذيرية مغادرة المجموعة المعنية فوراً وحظر مُرسل الدعوة.

كما يتعين على أي شخص وقع بالفعل ضحية للاحتيال أن يحفظ سجل الدردشة الخاص به أو يلتقط لقطات شاشة ويقدم بلاغاً إلى الشرطة.