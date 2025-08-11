ما العلاقة بين الفصل الذي وُلدتَ فيه والإصابة بالاكتئاب لاحقاً؟.. دراسة تكشف

كشفت دراسة كندية حديثة عن علاقة مثيرة بين فصل الولادة والصحة النفسية، إذ أظهرت أن الرجال المولودين في أشهر الصيف قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب في مراحل لاحقة من حياتهم مقارنة بغيرهم.

الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة كوانتلين بوليتكنيك في كولومبيا البريطانية شملت 303 بالغين من مختلف الخلفيات، ووجدت أن الذكور الذين ولدوا خلال فصل الصيف أبلغوا عن مستويات أعلى من أعراض الاكتئاب، بينما لم تُلاحظ هذه الظاهرة لدى الإناث.

ويعزو الباحثون هذه النتائج إلى التغيرات الموسمية التي تؤثر على الحوامل، مثل اختلاف مستويات التعرض لأشعة الشمس ودرجات الحرارة، والتي قد تؤثر على نمو الجنين وتطوره.

ومع ذلك، يشدد الفريق البحثي على أن هذه النتائج لا تثبت علاقة سببية مباشرة، بل تكشف فقط عن وجود ارتباط بين فصل الولادة والصحة النفسية للرجال.

وواجهت الدراسة بعض القيود، بما في ذلك صغر حجم العينة وقصر مدة جمع البيانات، حيث تم إجراء الاستبيان الإلكتروني خلال شهرين فقط من عام 2024. كما أن معظم المشاركين كانوا من طلاب الجامعات؛ مما قد يحد من تعميم النتائج على نطاق أوسع. ومع ذلك، تفتح هذه النتائج الباب أمام مزيد من البحث لفهم الآليات الكامنة وراء هذه العلاقة، خاصة فيما يتعلق بالاختلافات بين الجنسين.

ويخطط الباحثون لمواصلة استكشاف العوامل الأخرى التي قد تؤثر على هذه العلاقة، مثل النظام الغذائي للأم ومستويات الهرمونات أثناء الحمل. وفي الوقت نفسه، يقول الباحثون - وفقاً لما ينقله موقع «غيزمودو» - إن الاكتئاب والقلق يمثلان تحديات شائعة تواجه العديد من الأفراد بغض النظر عن فصل ولادتهم، إذ أظهرت الدراسة أن 84% من المشاركين أبلغوا عن بعض أعراض الاكتئاب، بينما أبلغ 66% عن أعراض القلق.