«مرسيدس» تتحدى «تسلا» والشركات الصينية.. بالجيل الثالث من سيارة CLA

أطلقت شركة مرسيدس الجيل الثالث من السيارة CLA نظير سعر يبلغ 55 ألفاً و850 يورو. وتسعى الشركة الألمانية لتصبح هذه السيارة هي الموديل الأساسي الجديد لسياراتها مع التوقف التدريجي عن إنتاج سيارات الفئة A والفئة B.

وتأتي السيارة الصالون CLA الكوبيه الجديدة بطول 72ر4 أمتار، وتعتبر أول موديل من عائلة MMA الجديدة؛ حيث تسعى مرسيدس من خلال الهندسة المعيارية Mercedes Modular Architecture إلى اللحاق بركب شركة تسلا والتصدي للشركات الصينية الناشئة.

ولتحقيق هذا الهدف طورت شركة مرسيدس جيلاً جديداً من المحركات والبطاريات، بالإضافة إلى برمجة أول نظام تشغيل خاص بها مع عدد قليل من الحواسيب المركزية بدلاً من عشرات وحدات التحكم، وهو ما يؤدي إلى إتاحة التحديثات والترقيات بصورة أسرع وأكثر شمولاً.

ومن الوهلة الأولى قد لا يلاحظ المرء أياً من التغييرات المزعومة على المظهر الخارجي للسيارة أو بداخلها، ولكن السيارة CLA الجديدة تبدو أكثر أناقة من الخارج، وتخفي البطاريات الكبيرة بداخلها. وامتدادا لفخرها «بالنجمة»، فقد قامت الشركة، التي تتخذ من شتوتجارت مقراً لها، بحفرها 142 مرة، بشكل يكاد يكون مبالغاً فيه، على الواجهة الأمامية السوداء المضاءة من الخلف، وتأتي السيارة CLA بمظهر متطور نسبياً، على الرغم من أنه من المفترض أن تكون بتصميم ثوري.

ويسري ذلك على تجهيزات مقصورة السيارة؛ إذ تأتي الشاشات بحجم أكبر قليلاً، كما تمتد الشاشة الفائقة بكامل عرض السيارة، وتظهر الرسومات بألوان متنوعة، وتمتاز القوائم بالبساطة ويبدو متجر التطبيقات أكثر ثراءً، مع الكثير من الأنظمة المساعدة.

ويستغرق الأمر بعض الوقت إلى أن يتم التعود على المساحات الجديدة؛ لأن المقاعد الأمامية أعلى قليلاً بسبب تركيب البطاريات في قاع السيارة، وتبدو المقاعد الخلفية ضيقة بعض الشيء بسبب السقف الانسيابي، ولكن في مقابل ذلك تزخر السيارة الجديدة بمساحات تخزين أكبر من أي موديل سابق.

وإلى جانب صندوق الأمتعة بسعة 405 لترات، أضافت شركة مرسيدس لأول مرة منذ الموديل 130 من عام 1930 صندوقاً أمامياً بسعة تخزين 101 لتر تحت الغطاء الأمامي.

وتختفي كل الشكوك حول القيمة الجديدة للسيارة CLA بمجرد انطلاقها؛ لأنها تتسارع بصورة أفضل من الموديلات المنافسة بفضل تجهيزها بناقل حركة ثنائي السرعات على المحور الخلفي.

وعند قيادة السيارة CLA في التعشيقة الأولى فإنها تنطلق بسرعة فائقة، ثم تنتقل إلى وضع الماراثون في التعشيقة الثانية، وبالتالي فإنها تتسارع من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في غضون 9ر4 ثوانٍ وتصل سرعتها القصوى إلى 210 كلم/س.



ولكن الأهم من كل هذه القيم هو كفاءة الاستهلاك العالية؛ إذ تطلق عليها شركة مرسيدس «سيارة اللتر الواحد من جيل الفئة E»؛ ويبلغ معدل استهلاك الطاقة في الدورة القياسية 2ر12 كيلووات ساعة/100 كلم، بينما يصل مدى السير إلى 792 كلم.

ويرجع الفضل في ذلك إلى انخفاض ضجيج القيادة في البداية، وهو ما يشير إلى التحسن الكبير في نفق الرياح، ولا يزداد ضجيج القيادة بصورة ملحوظة إلا عند تجاوز سرعة 160 كلم/س بسبب صوت صفير الإطارات عند رفع القدم عن دواسة القيادة.

ويتم كبح السيارة CLA بقوة كبيرة من خلال تأثير مولد المحرك الكهربائي، والمزود بنظام استعادة طاقة جديد كلياً، وفي حالة إيقاف وظيفة استعادة الطاقة، فإن السيارة تستمر في التحرك بلا انقطاع تقريباً؛ لانخفاض مقاومة الهواء للسيارة.

ولم تكن عملية شحن السيارة بمثل هذه السهولة، التي تتمتع بها سيارة CLA الجديدة، ويبلغ جهد تشغيل البطاريات الجديدة 800 وات، ولذلك فإنه يمكن شحنها بقدرة تزيد على 300 كيلووات، ويمكن للنظام توليد طاقة لقطع مسافة 300 كلم أخرى خلال 10 دقائق في أحسن الأحوال.

وفي البداية تعتزم شركة مرسيدس طرح الموديل CLA250+ بقوة 200 كيلووات/272 حصان وبنظام دفع خلفي أو الموديل CLA 350 بنظام الدفع الرباعي وقوة 260 كيلووات/354 حصان، ويعتمد كلا الموديلين على بطارية بسعة 85 كيلووات ساعة.

ومن المقرر طرح إصدار AMG لاحقاً لتوفير المزيد من متعة القيادة، وإصدار آخر ببطارية بسعة 58 كيلووات ساعة لأصحاب الميزانيات المحدودة.

وإلى جانب منظومة الدفع الكهربائي ستتوافر السيارة CLA الجديدة بمحرك احتراق داخلي بدءا من العام المقبل، وتعتمد على عائلة محركات جديدة بسعة حجمية 5ر1 لتر، بالإضافة إلى موديل هجين معتدل بقوة من 100 كيلووات/136 حصان وحتى 140 كيلووات/190 حصان.

وعلى غرار منظومة الدفع توفر الشركة الألمانية العديد من الخيارات فيما يتعلق بهيكل السيارة، إذ تتوافر السيارة CLA الجديدة خلال هذا العام كموديل Shooting Brake، بالإضافة إلى موديل كومبي كهربائي لأول مرة، وخلال العام المقبل سيتم طرح الموديلات الجديدة من سيارات الطرق الوعرة GLA أو GLB اعتماداً على نفس المنصة التقنية.