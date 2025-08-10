أبرز أعراض الإصابة بالنقرس.. ألم مفاجئ وشديد حتى من اللمسة الخفيفة

يندرج النقرس ضمن أمراض الأيض الخطيرة؛ إذ إنه قد يؤدي في حال عدم علاجه إلى تلف دائم في المفاصل وأمراض الكلى. وأفادت الجمعية الألمانية لأمراض الروماتيزم والمناعة السريرية بأن النقرس هو مرض أيضي ينجم عن ارتفاع مستويات حمض اليوريك في الدم، موضحة أن حمض اليوريك هو ناتج تحلل البيورين، ويُنتج طبيعياً في الجسم ويُمتص أيضاً من خلال الطعام. وإذا كان تركيز حمض اليوريك مرتفعاً جداً، تتشكل بلورات حمض اليوريك، والتي تترسب في المفاصل وتُسبب التهاباً مؤلماً.

وتتمثل الأسباب الشائعة لارتفاع مستويات حمض اليوريك في زيادة إنتاج حمض اليوريك بسبب تناول كميات كبيرة من الأطعمة الغنية بالبيورين، وهي: اللحوم والأحشاء: لحم البقر والكبد والكلى، والأسماك الدهنية والمأكولات البحرية: الأنشوجة والرنجة والماكريل وبلح البحر، والبقوليات: العدس والبازلاء وفول الصويا، والمشروبات الغازية وعصائر الفاكهة المُحلاة بالسكر تُعزز تكوين حمض اليوريك

وتشمل الأسباب أيضاً: الاستعداد الوراثي، وقلة إفراز حمض اليوريك بسبب بعض الأمراض مثل أمراض الكلى أو بسبب بعض الأدوية مثل مدرات البول أو حاصرات بيتا، والسمنة وقلة ممارسة الرياضة تُعززان ضعف استقلاب حمض اليوريك، وقلة تناول السوائل يمكن أن تُقلل من إفراز حمض اليوريك.

ويمكن الاستدلال على الإصابة بالنقرس من خلال ملاحظة الأعراض التالية: ألم مفاجئ وشديد في المفصل، عادةً خلال بضع ساعات، وتورم واحمرار المفصل المصاب، وحرارة في المنطقة المصابة، وألم شديد، حتى اللمسة الخفيفة تكون مؤلمة، وتقييد الحركة بسبب التورم، والحمى والتوعك العام في الحالات الشديدة، وقد يتقشر الجلد فوق المفصل المصاب أو يبدو لامعاً، وألم عضلي أو زيادة في الألم حول المفصل الملتهب.

ويمكن علاج النقرس بواسطة الأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية مثل الإيبوبروفين والديكلوفيناك والنابروكسين، والتي تمتاز بتأثيرات مضادة للالتهابات ومُسكّنة للألم.

كما يمكن اللجوء إلى الكورتيزون في حالات الالتهاب الشديد أو في حالة عدم تحمل مضادات الالتهاب غير الستيرويدية.

وإلى جانب العلاج الدوائي، ينبغي أيضاً اتخاذ التدابير التالية:

- اتباع نظام غذائي منخفض البيورين، بتجنب اللحوم والأسماك الدهنية والبقوليات والكحوليات.

- شرب كمية كافية من السوائل (من لترين إلى ثلاثة لترات يومياً) لتعزيز إفراز حمض اليوريك.

- إنقاص الوزن للأشخاص، الذين يعانون من زيادة الوزن.

- ممارسة التمارين الرياضية بانتظام لتحسين عملية الأيض، مع مراعاة تجنُّب إجهاد المفاصل.

- في نوبات النقرس الحادة، يُساعد تبريد الجزء المصاب من الجسم ورفعه.