خبيرة تغذية تنصح بعدم التخلص من بذور الفلفل الحلو: مفيدة للصحة

أوصت خبيرة التغذية الألمانية هانا زايسيغ بتناول بذور الفلفل الحلو، وعدم التخلص منها بعد التقطيع، لما تتمتع به من فوائد عديدة للصحة، مشيرة إلى أن تلك البذور غنية بالألياف الغذائية، التي تُعزز عملية الهضم وتساعد على إطالة الشعور بالشبع، كما أنها تُعد مصدراً جيداً للأحماض الدهنية غير المشبعة، التي تتمتع بتأثير إيجابي على استقلاب الدهون.

كما تحتوي بذور الفلفل الحلو على مواد نباتية ثانوية مفيدة للصحة مثل الكاروتينات والبوليفينول، فضلاً عن تأثيرها المضاد للأكسدة والميكروبات والالتهابات، والمقاوم لبعض الأمراض مثل السِمنة وداء السكري والسرطان.

ومن ناحية أخرى، أوصت هانا زايسيغ بتوخي الحذر مع بذور الفلفل الحار، إذ تحتوي على مادة «الكابسيسين» المسؤولة عن نكهتها الحارة، والتي قد تُسبب تهيجاً في الفم والجهاز الهضمي، لذلك يُنصح بتناول بذور الفلفل الحار بكميات قليلة جداً.

. تُعزز عملية الهضم وتساعد على إطالة الشعور بالشبع.