منتجات قد تؤثر سلباً في مفعول هرمون الغدة الدرقية الاصطناعي

حذّرت الصيدلانية الألمانية تابيا باتس، من أن منتجات الألبان قد تؤثر سلباً على مفعول هرمون الغدة الدرقية الاصطناعي «ليفوثيروكسين» والمعروف اختصاراً بـ«إل-ثيروكسين» الذي يُستخدم لعلاج قصور الغدة الدرقية.

وأوضحت أن منتجات الألبان تحتوي على الكالسيوم، الذي قد يتحد مع «ليفوثيروكسين» ليشكل مُركّباً صعب الذوبان في المعدة، وبالتالي يتعذر على المعدة امتصاص هرمون الغدة الدرقية الاصطناعي.

ولتجنب حدوث ذلك، ينبغي عدم تناول منتجات الألبان مثل اللبن الرائب والزبادي والجبن والكفير إلا بعد مرور ساعتين على الأقل من تناول أقراص هرمون الغدة الدرقية الاصطناعي. ويسري ذلك أيضاً على القهوة، إذ إنها قد تُصعّب على الجسم امتصاص هرمون «ليفوثيروكسين»؛ لذا ينبغي عدم تناولها إلا بعد مرور نصف ساعة إلى ساعة من تناول «ليفوثيروكسين».

يُشار إلى أن قصور الغدة الدرقية يعني عدم قدرة الغدة الدرقية على إنتاج ما يكفي من الهرمونات، وتتمثل أعراض القصور في التعب والخمول والإمساك والحساسية للبرد وزيادة الوزن.