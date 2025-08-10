أكثر 3 فئات عرضة لنقص فيتامين «ب»

هناك ثمانية أنواع مختلفة من فيتامينات «ب»، التي تُسمى أيضاً «مجموعة فيتامينات ب»، وتوجد خمسة منها مهمة بشكل خاص للجسم، وهي: الثيامين (ب1) والريبوفلافين (ب2) والنياسين (ب3) وحمض الفوليك (ب9) والكوبالامين (ب12)، وفق موقع «أبونيت.دي» الذي يُعد البوابة الرسمية للصيادلة الألمان، الذي أوضح أن معظم الناس يحصلون على ما يكفي من فيتامينات «ب» من خلال نظامهم الغذائي. ومع ذلك، قد يكون هذا صعباً على كبار السن والحوامل، وكذلك الذين خضعوا لجراحة تحويل مسار المعدة.

وتتوافر فيتامينات «ب» بكثرة في البيض والحليب وغيرهما من المنتجات الحيوانية، وكذلك في الفاصوليا والمكسرات والبذور وبعض الخضراوات.

ومع ذلك، لا تحتوي الأطعمة النباتية على الكوبالامين (ب12)، ولذلك يكون الأشخاص الذين يتبعون نظاماً غذائياً نباتياً أكثر عُرضة لنقصه. كما يواجه الذين يتناولون دواء السكري «الميتفورمين» أو أدوية علاج الحموضة مثل «أوميبرازول»، صعوبة في امتصاص فيتامين «ب12»، لذلك، قد يكون من المفيد لهؤلاء الأشخاص تناول مكملات غذائية.

ويجب تناول حمض الفوليك (ب9) قبل الحمل المُخطط له، إن أمكن، للوقاية من تشوهات العمود الفقري لدى الجنين.

كما يُعد تناول كمية كافية منه أمراً مهماً أيضاً للجميع؛ إذ أظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين يعانون نقص حمض الفوليك لديهم خطر متزايد للإصابة بأنواع معينة من السرطان مثل سرطان القولون.

ويمكن الاستدلال على نقص فيتامين «ب» من خلال ملاحظة الأعراض التالية: مشكلات في التركيز، والتعب والإرهاق (رغم النوم الكافي)، والتهيج والاكتئاب والقلق، والصداع أو الصداع النصفي، والدوار، وتشقق زوايا الفم، ولسان ملتهب أو لامع أو حارق، وجفاف أو تقشر الجلد، وتنميل ووخز في اليدين والقدمين، وتساقط الشعر أو ترققه، وتغيرات جلدية تُشبه حب الشباب.

ومع ذلك، لا ينبغي تناول جرعات زائدة من فيتامينات «ب»؛ نظراً إلى أن تناول جرعة زائدة من فيتامين «ب6» - على سبيل المثال - قد يُسبب تلفاً عصبياً دائماً في الذراعين والساقين، في حين أن تناول جرعة زائدة من النياسين (ب3) قد يتسبب في الإصابة بهبّات ساخنة وطفح جلدي وحكة.

. يمكن الاستدلال على نقص هذا الفيتامين من خلال ملاحظة عدد من الأعراض.