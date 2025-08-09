علماء يُطوّرون كبسولة للكشف المبكر عن سرطان المريء

تمكن فريق من العلماء من تطوير كبسولة تنظيرية صغيرة للكشف المبكر عن سرطان المريء، ما قد يغني عن أخذ الخزعات أو إجراء الجراحة التنظيرية.

وذكرت مجلة «Nature Biomedical Engineering»، أن الكبسولة تتميز بحجمها الصغير، إذ يبلغ قطرها 12.5 ملم فقط، ويمكن ابتلاعها ثم استعادتها بعد عملية التنظير.

وعلى الرغم من حجمها الصغير، فإن الكبسولة مزودة بتقنيات تصوير مزدوجة متكاملة، حيث جهزت بتقنية التصوير المقطعي البصري المترابط (OCT) التي تتيح رصد بنية النسيج المخاطي للمريء بدقة ميكرومترية. وتقوم الكبسولة بمسح كامل لمحيط المريء بزاوية 360 درجة وبدقة عالية جداً. وأظهرت التجارب أن الكبسولة تتمتع بقدرة عالية على التمييز بين الأنسجة السليمة، وحالات التحول النسيجي بدقة تصل إلى 91%.