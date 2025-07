فائدة جديدة يكتشفها العلماء لفيتامين سي.. علاج واعد

أورد موقع «أبونيت.دي» أن فيتامين C يمكنه الحفاظ على شباب البشرة، وفقاً لبحث علمي حديث. وأورد الموقع، الذي يعد البوابة الرسمية للصيادلة الألمان، أن فيتامين C يمكنه أن يساعد في إبطاء إحدى علامات الشيخوخة المرئية، ألا وهي ترقق الجلد؛ ففي الاختبارات المعملية ساهم فيتامين C في زيادة سُمك نماذج الجلد البشري.

وفي المختبر، زرع الباحثون نموذجاً جلدياً يحتوي على الخلايا الكيراتينية. وعندما أضافوا فيتامين C إلى المحلول المغذي، انقسمت الخلايا بوتيرة أكبر، وأصبح نموذج الجلد أكثر سُمكاً. وتحت تأثير فيتامين C، زاد نشاط 12 جيناً تُحفز نمو الخلايا بما يصل إلى 75 ضعفاً.

وخلص فريق البحث إلى أن فيتامين C قد يمثل علاجاً واعداً لترقق الجلد لدى كبار السن، ومن ثم الحفاظ على شباب البشرة.

ويمكن إمداد الجسم بفيتامين C من خلال تناول الأغذية الغنية به مثل الخضراوات والفواكه كالبرتقال واليوسفي والليمون والجوافة والفراولة والفلفل الحلو، كما يمكن اللجوء إلى المكملات الغذائية في حالة النقص الشديد.