ما أسباب برودة الأقدام المستمرة؟.. أطباء أوعية دموية يجيبون

أفادت الجمعية الألمانية لطب الأوعية الدموية أن برودة الأقدام لها أسباب عدة، أبرزها اضطرابات الدورة الدموية، والتي تحدث بسبب تكلس جدران الأوعية الدموية في الساقين.

وأضافت أن خطر تكلس جدران الأوعية الدموية يرتفع لدى كبار السن والأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم أو السمنة أو ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم وكذلك الذين أصيبوا بنوبة قلبية أو سكتة دماغية قبل سن الـ50، بالإضافة إلى المدخنين والمدخنين السابقين.

وإذا لم يكن السبب يكمن في تضيق الأوعية الدموية، فإن برودة الأقدام قد ترجع إلى قصور الغدة الدرقية أو فقر الدم أو انخفاض ضغط الدم أو تلف الأعصاب الناجم عن مرض السكري أو التوتر النفسي.

وعلى أي حال، ينبغي استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء برودة الأقدام المستمرة والخضوع للعلاج السليم في الوقت المناسب.