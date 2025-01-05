فحص الغدة الدرقية مهم للمسنين لتجنب مخاطر جسيمة

حذرت الرابطة المهنية لاختصاصيي الطب النووي الألمان من أن عُقيدات الغدة الدرقية الحميدة تهدد كبار السن بأمراض القلب والعظام.

وأوضحت الرابطة أن عُقيدات الغدة الدرقية الحميدة يمكن أن تسبب فرط نشاط الغدة الدرقية الخفيف، وهو ما يسمى بفرط نشاط الغدة الدرقية الكامن، الذي يمكن أن تكون له آثار خطرة على نظام القلب والأوعية الدموية؛ إذ يرفع خطر الإصابة بالرجفان الأذيني، وما يترتب عليه من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية وقصور القلب، وكذلك الموت القلبي.

كما يعزز فرط نشاط الغدة الدرقية الكامن خطر الإصابة بهشاشة العظام. ولتجنب هذه المخاطر الصحية الجسيمة، ينبغي لكبار السن إجراء الفحوص الطبية اللازمة بانتظام مثل فحص قيمة TSH وفحص العقيدات بالموجات فوق الصوتية، وذلك لعلاج فرط نشاط الغدة الدرقية مبكراً، إذ يمكن مواجهة عُقيدات الغدة الدرقية الحميدة بواسطة العلاج باليود المشع أو الجراحة.

. عُقيدات الغدة الدرقية الحميدة تهدد كبار السن بأمراض القلب والعظام.