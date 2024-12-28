شاحن موحّد لكل الأجهزة الإلكترونية يدخل حيز التنفيذ في 27 دولة

دخلت حيّز التنفيذ اليوم (السبت) قواعد الاتحاد الأوروبي التي تفرض تزويد كل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والكاميرات الجديدة نوع شاحن موحداً، ورأت بروكسل أن هذا التغيير سيؤدي إلى خفض التكاليف، والحدّ من الإهدار.

وأصبح المصنعون ملزمين من الآن فصاعداً توفير شاحن ذي منفذ «يو إس بي- سي» لكل الأجهزة الإلكترونية المحمولة التي تباع في دول الاتحاد الـ27.

وأعلن البرلمان الأوروبي في منشور عبر منصة «إكس» أن «كل الهواتف المحمولة الجديدة والأجهزة اللوحية والكاميرات الرقمية وسماعات الرأس ومكبرات الصوت ولوحات المفاتيح وسواها من الأجهزة الإلكترونية الأخرى المباعة في الاتحاد الأوروبي، يجب أن تُجهّز اعتباراً من اليوم بمنفذ شحن (يو إس بي) من النوع (سي)».

واعتبر الاتحاد الأوروبي أن قاعدة الشاحن الموحّد ستساهم في تبسيط حياة الأوروبيين والإقلال من التكاليف المترتبة على المستهلكين من خلال تمكينهم من شراء جهاز جديد من دون شاحن جديد. وتوقع الاتحاد أن يؤدي هذا الإجراء إلى الحدّ من عدد أجهزة الشحن القديمة.

وأُقِرَّ القانون للمرة الأولى عام 2022 بعد مواجهة مع شركة «آبل» الأميركية العملاقة للتكنولوجيا. وأُعطيَت الشركات مهلة حتى 28 ديسمبر من هذه السنة لاتخاذ إجراءات التكيّف مع هذا القانون.

وأُعطِيَت الشركات المصنعة لأجهزة الكمبيوتر المحمولة أيضاً مهلة إضافية تنتهي في مطلع سنة 2026 للبدء بالامتثال لهذه القواعد.

وتستخدم معظم الأجهزة هذه الشواحن أصلاً، لكنّ شركة «آبل» أعربت عن اعتراضها، إذ اعتبرت عام 2021 أن «هذا القانون يخنق الابتكار»، ولكن بحلول سبتمبر 2023، اعتمدت المنفذ الجديد لشحن الهواتف.

ويمكن لمنافذ «يو إس بي-سي» أن تشحن بما يصل إلى 100 واط، وأن تنقل البيانات بسرعة تصل إلى 40 جيغابت في الثانية، ويمكن استخدامها لوصل الأجهزة بشاشات عرض خارجية.

وأشارت المفوضية الأوروبية عند إقرار القانون الى أن المستهلكين الأوروبيين يمكن أن يوفروا بفضل هذه الخطوة 200 مليون يورو (208 ملايين دولار) سنوياً. كذلك توقعت أن تتقلص كمية النفايات الإلكترونية الناجمة عن الشواحن غير المستخدمة بواقع نحو 1000 طن كل عام في الاتحاد الأوروبي.

وكتبت المفوضية الأوروبية على منصة «إكس» اليوم (السبت): «لقد حان وقت الشاحن». وأضافت: «هذا يعني تكنولوجيا شحن أفضل، والحدّ من النفايات الإلكترونية، ومن المتاعب في العثور على أجهزة الشحن التي تحتاجونها».