مختصون: لقاح الإنفلونزا ضروري لأصحاب الأمراض المزمنة

أفادت اللجنة الدائمة للتطعيم التابعة لمعهد روبرت كوخ بألمانيا بأن الوقت المناسب للحصول على لقاح الإنفلونزا هو الفترة من أكتوبر إلى منتصف ديسمبر، علماً بأن الأمر يستغرق من 10 إلى 14 يوماً حتى يظهر مفعول التطعيم بشكل كامل.

وأشارت اللجنة إلى أن أعراض الإنفلونزا تتمثل في الحمى والسعال الشديد وآلام الأطراف الشديدة، محذرة من أن الإنفلونزا قد تؤدي لدى بعض الأشخاص إلى مضاعفات خطرة تهدد الحياة، مثل الالتهاب الرئوي.

ولتجنب هذا الخطر الداهم، أوصت اللجنة بتلقي التطعيم ضد الإنفلونزا للذين يعانون ضعف المناعة، مثل الأشخاص فوق 60 عاماً.

ويعد التطعيم ضد الإنفلونزا ضرورياً للذين يعانون أمراضاً مزمنة، مثل أمراض القلب أو الكبد أو الكلى وداء السكري والأمراض العصبية مثل التصلب المتعدد.

وبالنسبة للحوامل، ينبغي تلقي التطعيم ضد الإنفلونزا اعتباراً من الثلث الثاني من الحمل. وفي حالة المعاناة من أمراض مزمنة، ينبغي تلقي التطعيم في الثلث الأول من الحمل.

. الوقت المناسب للحصول على لقاح الإنفلونزا هو الفترة من أكتوبر إلى منتصف ديسمبر.