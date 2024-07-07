طبق سلطة يحظى بشهرة عالمية يحتفل بمئويته

تحتفل مدينة تيخوانا الواقعة على الحدود المكسيكية - الأميركية، بالذكرى المئوية لطبق محلي حظي بشهرة عالمية هو سلطة سيزر، ابتُكر في أحد مطاعم المدينة المكسيكية بحسب معظم المؤرخين.

وابتُكرت سلطة سيزر بشكل سريعة على يدي الطاهي الإيطالي سيزار كارديني، الذي افتتح مطعماً في تيخوانا خلال عشرينات القرن الماضي.

ويواصل مطعم «سيزرز» في تيخوانا، أحد أكثر المطاعم الشهيرة في المدينة، إعداد السلطة بحضور الزبائن وبالطريقة نفسها التي كان يتبعها قبل 100 عام.

ومكوّنات هذا الطبق ثابتة: الخس وزيت الزيتون والثوم والخردل والفلفل الطازج والصلصة الإنجليزية والليمون الطازج والبيض المسلوق.

وتوضَع كل هذه المكوّنات في وعاء من خشب البلوط، ثم تُرَش عليها طبقة من جبنة البارميزان، على قول إفراين مونتويا، وهو المعدّ الرئيس لهذا الطبق في المطعم الواقع في شارع الثورة.

وعلى مدى قرن، تم إدخال مكوّنات جديدة إلى السلطة التي ابتكرها سيزار كارديني، مع المحافظة على المكونات الرئيسية فيها، بحسب كلاوديو بوبليت، وهو مؤلف كتاب عُرض ضمن احتفالات الذكرى المئوية لسلطة سيزر.

وأشار بوبليت إلى أنّ هذه السلطة عالمية لأنّها تُحضَّر من مكوّنات أساسية في النظام الغذائي للإنسان، كزيت الزيتون والجبنة والخس.

وبالإضافة إلى الكتاب، كُشف النقاب عن منحوتة بارتفاع مترين تخلّد ذكرى سيزار كارديني عند مدخل فندق ومطعم «سيزرز».