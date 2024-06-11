العثور على جثة مذيع بريطاني شهير فُقد في اليونان

عثر على جثة الطبيب ومذيع التلفزيون البريطاني الشهير مايكل موسلي في جزيرة سيمي اليونانية في بحر إيجه، حيث فقد أثره الخميس الماضي، وفق الشرطة وأقاربه.

وقال بيتروس فاسيلاكيس قائد شرطة منطقة بحر إيجه (جنوب) إن «أشخاصاً على متن قارب رأوا جثة قرب ساحل صخري» قبل أن يوضح أنها تعود إلى موسلي.

في وقت لاحق، أعربت زوجته كلير بيلي موسلي عن حزنها الشديد لرحيل زوجها، قائلة: «أصبت بحزن شديد لفقد زوجي الرائع والطريف واللطيف واللامع».

وأضافت: «ممتنون جداً للأشخاص الاستثنائيين الذين عملوا بلا كلل لمحاولة العثور عليه، من الفجر حتى الغروب، من دون أن يُطلب منهم ذلك».

وكان طاقم من هيئة الإذاعة العامة اليونانية «ارت» يصوّر المنطقة، حيث اختفى الرجل البالغ 67 عاماً والمعروف بنصائحه الغذائية المبتكرة، عندما رصد جثة.

وروى الصحافي في الهيئة أريستيدس مياوليس «عندما كان يشاهد ما صوره، رأى (المصور) شيئاً غريباً قرب السياج، على مسافة 50 متراً من البحر».

وأضاف: «اكتشفنا أنه كان هذا الرجل كان في وضعية استلقاء (على ظهره)».

من جهته، أكد رئيس بلدية سيمي ليفتيريس باباكالودوكاس الذي كان مع الطاقم أن «هذه هي جثة الصحافي الذي كنا نبحث عنه منذ أيام».

واستبعدت الأخصائية في الطب الشرعي، ديسبينا ناثينا، العمل الإجرامي، بحسب هيئة الإذاعة العامة اليونانية (ارت). وأضافت: «إن تعفن الدم في مرحلة متقدمة جداً، ولا يمكن تحديد سبب الوفاة بشكل دقيق، وما إذا كان قد سقط عن الصخور».

وأعلنت السلطات اليونانية، الجمعة، أنها تكثّف عمليات البحث لليوم الثالث على التوالي في محاولة للعثور على هذا الطبيب والصحافي البالغ 67 عاماً، والمعروف بظهوره في برنامجَي «ذي وان شو» و«ذيس مورنينغ». كما أعد أيضاً أفلاماً وثائقية وكتب العديد من الكتب حول النظام الغذائي في البحر المتوسط والصيام المتقطع.