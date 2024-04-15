نصائح للحفاظ على صحتك الذهنية مع التقدم في العمر

أفادت جمعية تدريب الدماغ في ألمانيا بأن النسيان يُعد من الظواهر الشائعة في الكِبر؛ إذ يتراجع أداء «قشرة الفص الجبهي» مع التقدم في العمر.

وأضافت أن أداء «قشرة الفص الجبهي» يتراجع أيضاً بسبب القيام بمهام متعددة أكثر من اللازم، أو بسبب التوتر النفسي، أوعدم أخذ قسط كافٍ من النوم.

وللحفاظ على اللياقة الذهنية والتمتع بذاكرة قوية ينبغي العمل على رفع أداء «قشرة الفص الجبهي»، من خلال ممارسة التمارين الذهنية، على سبيل المثال القيام باحتساب عدد مرات ورود حرف «ش» في نصّ ما، إضافة إلى حل لغز السودوكو والكلمات المتقاطعة.

ويمكن رفع أداء «قشرة الفص الجبهي» أيضاً من خلال الخروج عن الروتين، على سبيل المثال اكتشاف أماكن جديدة والتواصل مع أشخاص من خلفيات مختلفة ووجهات نظر مختلفة، وكذلك تعلم أشياء جديدة مثل تعلم لغة أجنبية جديدة أو تعلم العزف على آلة موسيقية.

وإضافة إلى ذلك، يمكن تقوية قشرة الفص الجبهي من خلال المواظبة على ممارسة النشاط البدني والرياضة وتمارين الانتباه وأخذ قسط كافٍ من النوم، والبُعد عن التوتر النفسي وتجنب المهام المتعددة الزائدة قدر المستطاع.

• يمكن تقوية قشرة الفص الجبهي من خلال المواظبة على ممارسة النشاط البدني والرياضة وتمارين الانتباه.