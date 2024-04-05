دراسة تتوقع زيادة عالمية لسرطان «البروستاتا»

يُتوقع أن تشهد معدلات الإصابة بسرطان البروستاتا، زيادة كبيرة في السنوات المقبلة في مختلف أنحاء العالم، خصوصاً في البلدان الأقل ثراء، وفقاً لما أظهرته دراسة منشورة في مجلة «ذي لانسيت» فسّرت هذا الاتجاه بالشيخوخة المتوقعة للسكان.

واستنتج معدّو الدراسة - التي نُشرت أمس - من استقراء أجروه للتغيرات الديموغرافية المسجلة راهناً، أن «العدد السنوي للحالات الجديدة الذي بلغ 1.4 مليون عام 2020، سيتضاعف في سنة 2040، وسيبلغ 2.9 مليون» إصابة.

ورأى الباحثون في «زيادة متوسط العمر المتوقع والتغيرات في الأهرامات العمرية» سبباً لهذا الارتفاع.

ويعد سرطان البروستاتا الأكثر شيوعاً لدى الرجال بين أنواع السرطان الذكرية، إذ تشكل نسبته 15% من مجمل الإصابات، ويحدث فوق سن الخمسين في معظم الحالات. ونظراً لكون عدد كبير من البلدان الفقيرة أو النامية في طور سد فجوة العمر المتوقع جزئياً، مقارنة بنظيراتها المتقدمة، يُتوقع أن يزيد تلقائياً عدد حالات سرطان البروستاتا.