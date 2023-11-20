نقص فيتامين «د» خطر على صحة القلب

أوردت بوابة الصحة الألمانية «هيلبراكسيسنت» أن فيتامين «د» يُعدّ من الفيتامينات الضرورية للعمليات الحيوية في الجسم، كما أن نقص هذا الفيتامين يشكل خطورة كبيرة على الحياة، خصوصاً صحة القلب.

ويوصي المختصّون بإمداد الجسم بالكميات الكافية من فيتامين «د»، واتباع أسلوب حياة صحي وتناول نظام غذائي متوازن مع ممارسة الرياضة والانتباه للكوليسترول وضغط الدم.

وهناك العديد من الأطعمة التي يمكنها إمداد الجسم بهذا الفيتامين المهم لنمو العظام والعضلات، ويؤكد الأطباء أن المصدر الرئيس لحصول الجسم على فيتامين «د» هو أشعة الشمس، التي تسهم في حصول الجسم على 80-90% من احتياجاته من هذا الفيتامين.

ومن ضمن الأطعمة الغنية بفيتامين «د» الأسماك، خصوصاً الحمراء، وثعبان البحر المدخن والبيض والفطر وكبد البقر والزبد.

يشار إلى أن فيتامين «د» يشارك في عملية التمثيل الغذائي للعظام، ويضمن إمكانية معالجة الكالسيوم والفوسفور بشكل أفضل ونقلهما إلى العظام والأسنان، علاوة على أنه يشارك في تنظيم مستويات الكالسيوم في الدم، ويقوي العظام ويعزّز تكوين البروتين، الذي بدوره يحسّن نمو العضلات.

في المقابل، يحذّر المختصّون من أن زيادة نسبة فيتامين «د» تشكل خطورة هي الأخرى عن طريق زيادة مستوى الكالسيوم في الدم، الذي يضر بصحة القلب، فضلاً عن أمراض الكلى وهشاشة العظام، ولذا لابد من أن يتم تناول المكملات الغذائية تحت إشراف طبي.

. من الأطعمة الغنية بهذا الفيتامين الأسماك، خصوصاً الحمراء، والفطر وكبد البقر.