«جفاف العين» في الشتاء.. نصائح للتغلب على المشكلة

نصح خبراء مجلة «فرويندين» الألمانية ببعض الإرشادات المهمة لمعالجة مشكلة جفاف العيون، والتي تظهر آثارها السلبية بشكل أكبر في فصل الشتاء، على شكل حُمرة بالعين وميل للحكة.

في البداية، ينبغي تعرض العين للهواء النقي الذي يساعد بشكل فاعل في استعادة رطوبة الغشاء المخاطي للعين، ومن ثم فإنه يعتبر حائط الصد الأول والحماية ضد العدوى، وهنا يوصى بتهوية الغرف من آن إلى آخر خلال فصل الشتاء وعدم غلقها لفترات طويلة.

ومن الحيل المفيدة للحفاظ على رطوبة الهواء داخل الغرفة وجود الزرع والنباتات بها، وذلك بسبب عمليات النتح وتبخير السوائل الدائم، وهنا يوصي الخبراء الألمان بالأنواع ذات الأوراق الكبيرة بشكل خاص، وقد يكون لوعاء مملوء بالماء في الغرفة أو نافورة صغيرة نفس فكرة العمل، خصوصاً إذا أضيف للماء بعض الزيوت العطرية مثل «اللافندر» أو «الأوكالبتوس».

وأوضح خبراء المجلة الألمانية أن النصيحة التالية لمعالجة جفاف العيون هي شرب السوائل بشكل كاف، وذلك حتى يتم إمداد الجلد والأغشية المخاطية في منطقة العين بالسوائل اللازمة لعملها وترطيبها.

وشددوا على مراعاة عدم الشعور بالعطش المتكرر في فصل الشتاء، لذا يوصى بتناول الماء بشكل منتظم وحصول الجسم على لترين يومياً، وفي النهاية يوصى في الحالات الشديدة بزيارة طبيب العيون، والذي يصف غالباً قطرات مرطبة للعين.

• التعرض للهواء النقي يساعد بشكل فاعل في استعادة رطوبة الغشاء المخاطي للعين.