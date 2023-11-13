فئات أكثر عُرضة لموت القلب المفاجئ

أفاد المركز الألماني لأبحاث القلب والأوعية الدموية بأن موت القلب المفاجئ هو موت طبيعي لأسباب قلبية، تتمثل في عيوب القلب الخلقية، ومرض القلب التاجي وقصور القلب، وأمراض صمامات القلب (مثل هبوط الصمام التاجي)، وأمراض عضلة القلب (مثل التهاب عضلة القلب الضخامي وتصلب عضلة القلب).

وأوضح أن الأكثر عُرضة لموت القلب المفاجئ هم كبار السن، مشيراً إلى أن موت القلب المفاجئ يحدث أيضاً لدى الشباب، لاسيما من الرياضيين والأشخاص الذين يتعاطون المخدرات.

وشدد المركز على ضرورة استدعاء الإسعاف فور ملاحظة العلامات التحذيرية لموت القلب المفاجئ، المتمثلة في خفقان القلب وآلام الصدر والدوار وضيق التنفس وفقدان الوعي لمدة قصيرة ورؤية سواد أمام العينين.