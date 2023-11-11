العلاج يخفف حدة خرف «الباركنسون»

يصنف خرف الباركنسون على أنه نوع من أنواع الخرف، الذي يصيب مرضى الباركنسون (الشلل الرعاش)، وهو مرض عصبي يحدث بسبب موت الخلايا العصبية المسؤولة عن إنتاج الدوبامين.

وتتمثل أعراض ذلك النوع من الخرف - وفق أطباء الجمعية الألمانية لطب الأعصاب - في الارتعاش أثناء السكون وتيبس العضلات وتباطؤ الحركة وخلل بوضعية الجسم وعدم اتزان المشية والميل للسقوط.

وأضافت الجمعية أن نقص الدوبامين في المخ يؤثر بالسلب على القدرات المعرفية لدى المريض، وهو ما يمكن الاستدلال عليه من خلال أعراض:

- مشكلات الانتباه والتركيز والذاكرة.

- تباطؤ التفكير وردة الفعل.

- تغيرات على الشخصية والسلوك والمزاج.

- مشكلات في الكلام.

- مشكلات في التوجه المكاني.

- متاعب نفسية مثل المخاوف والهلاوس والاكتئاب.

وينبغي استشارة طبيب الأعصاب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج. وعلى الرغم من أنه لا يمكن الشفاء من خرف الباركنسون، إلا أنه يمكن التخفيف من حدة الأعراض من خلال العلاج الدوائي مثل الأدوية النفسية والعلاج غير الدوائي مثل تمارين العلاج الطبيعي وتمارين اللياقة الذهنية.