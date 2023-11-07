دراسة حديثة تحدد كم خطوة يوميا يحتاجها الجسم

حددت دراسة دولية بقيادة جامعة غرناطة لأول مرة العدد الأمثل للخطوات التي يحصل فيها معظم الأشخاص على أكبر الفوائد، كما أظهرت أن الوتيرة التي تمشي بها توفر فوائد إضافية.

ففكرة أن عليك أن تمشي 10000 خطوة يوميا نشأت في اليابان في ستينيات القرن العشرين، ولكن لم يكن لها أي أساس علمي. وأظهر الباحثون الآن أنه إذا ركزنا على خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية، فإن معظم الفوائد تظهر عند حوالي 7000 خطوة.

وقدمت دراسة دولية أجرتها جامعة غرناطة أول دليل علمي على عدد الخطوات التي يتعين عليك اتخاذها يوميًا لتقليل خطر الوفاة المبكرة بشكل كبير هو 8000. وبالنظر إلى متوسط طول الخطوة البشرية (76 سنتيمترا للرجال و67 سنتيمترا للنساء)، فإن اتخاذ 8 آلاف خطوة يعادل المشي حوالي 6.4 كيلومتر يوميا. كما أظهر الباحثون أن الوتيرة التي نمشي بها لها فوائد إضافية، وأن المشي بسرعة أفضل من المشي ببطء. وفيما يتعلق بخطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية، فإن معظم الفوائد تظهر عند حوالي 7000 خطوة.

وتحدد الدراسة، التي نشرت وسط الشهر الماضي في إحدى المجلات الرائدة في مجال أمراض القلب في العالم (مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب)، لأول مرة العدد الأمثل للخطوات التي يحصل فيها معظم الأشخاص على أكبر الفوائد، وتبين أيضًا أن الوتيرة في الذي تمشي فيه يوفر فوائد إضافية. وتم إجراء البحث بالتعاون بين باحثين من هولندا (المركز الطبي بجامعة رادبود)، وإسبانيا (جامعتي غرناطة وكاستيلا لا مانشا) والولايات المتحدة (جامعة ولاية آيوا).

وأجرى الباحثون مراجعة منهجية للأدبيات وتحليل للبيانات من اثنتي عشرة دراسة دولية شملت أكثر من 110 آلاف مشارك. وتتوافق نتائج هذه الدراسة مع دراسات أخرى حديثة أظهرت أن الفوائد الصحية يتم الحصول عليها بأقل من 10 آلاف خطوة. "ما يجعل دراستنا مختلفة هو أننا، لأول مرة، وضعنا أهدافًا واضحة للخطوات" كما تشرح إسمي باكر، حاليًا زميلة ماري كوري لأبحاث ما بعد الدكتوراه في جامعة غرناطة وأحد المؤلفين الرئيسيين للدراسة.

وتضيف " في هذه الدراسة، نظهر أنه يمكن الحصول على فوائد قابلة للقياس من خلال زيادات صغيرة في عدد الخطوات يوميًا، وأنه بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مستويات منخفضة من النشاط البدني، فإن كل 500 خطوة إضافية تعمل على تحسين صحتهم. وهذه أخبار جيدة لأنه ليس الجميع يمكنهم المشي ما يقرب من 9000 خطوة يوميًا. على الأقل ليس في البداية، حتى تتمكن من تحديد أهداف صغيرة يمكن الوصول إليها وإحراز تقدم تدريجي وزيادة عدد الخطوات يوميًا. "

وأظهرت الدراسة عدم وجود فرق بين الرجال والنساء. ووجدت أيضًا أن المشي بشكل أسرع يرتبط بانخفاض خطر الوفاة، بغض النظر عن إجمالي عدد الخطوات في اليوم. بالإضافة إلى ذلك، وفقًا لباكر، "لا يهم كيف تحسب خطواتك، سواء كنت ترتدي ساعة ذكية، أو جهاز تعقب نشاط يعتمد على المعصم، أو هاتفًا ذكيًا في جيبك: أهداف الخطوات هي نفسها".

ولكن هل يجب أن نتوقف عن المشي عندما نصل إلى تسعة آلاف خطوة؟ يؤكد المؤلف الرئيسي للدراسة أستاذ في قسم التربية البدنية والرياضة بجامعة غرناطة فرانسيسكو أورتيجا قائلاً: "قطعاً لا". ويتابع" "المزيد من الخطوات ليس سيئًا أبدًا. أظهرت دراستنا أنه حتى ما يصل إلى 160 ألف خطوة يوميًا لا يشكل خطرًا؛ على العكس من ذلك، هناك فوائد إضافية مقارنة بالمشي 7000-9000 خطوة يوميًا، لكن الاختلافات في تقليل المخاطر هي صغيرة. علاوة على ذلك، يجب أن يكون هدف الخطوة مناسبًا للعمر، مع قدرة الشباب على تحديد هدف أعلى من كبار السن. ومن المهم أيضًا ملاحظة أن دراستنا نظرت فقط في التأثير على خطر الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب وأمراض القلب والأوعية الدموية . هناك دراسات أخرى ومجموعة كبيرة من الأدلة العلمية التي تظهر أن ممارسة النشاط البدني المعتدل وحتى القوي يرتبط بالعديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك تحسين نوعية النوم والصحة العقلية، من بين أشياء أخرى كثيرة."