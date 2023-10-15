إهانة الزوجة.. المدير في العمل.. كيف تطرد الأفكار السيئة من عقلك؟

تعد الأفكار المتطفلة (Intrusive thoughts) خواطر سيئة وصوراً بشعة تسيطر على فكر المرء بشكل لا يمكن التحكم فيه بحيث تصير وسواساً ملازماً له؛ ما يؤدي إلى الانزعاج والضيق والقلق والتوتر.

ومن أمثلة هذه الأفكار المتطفلة: إهانة المدير في العمل، وممارسة العنف تجاه الزوجة أو شريك الحياة أو الأبناء، والاصطدام بشجرة أثناء قيادة السيارة.

وقال المعالج النفسي رينيه نواك إن الأفكار المتطفلة عادة ما تترافق مع بعض الاضطرابات النفسية مثل اضطراب الكرب التالي للصدمة النفسية أو الاضطراب الاكتئابي أو اضطراب الوسواس القهري أو اضطراب التشوه الجسدي أو اضطراب القلق أو اضطراب الأكل أو الذهان.

وأشار المعالج النفسي الألماني إلى أنه يمكن مواجهة هذه الأفكار المتطفلة من خلال العلاج النفسي؛ إذ يوضح المعالج النفسي للمريض خلال العلاج السلوكي المعرفي أن هذه الأفكار المزعجة لا تعدو كونها مجرد هواجس، ويساعده على التخلص منها من خلال تعليمه كيفية تقييم الأفكار ومغزاها بشكل أكثر موضوعية ورؤية الفرق بين الأفكار والأفعال، على سبيل المثال فكرة قتل شخص ما لا تمثل جريمة قتل.

ومن خلال مواجهة الأفكار المتطفلة ورؤيتها على حقيقتها المتمثلة في أنها لا تعدو كونها مجرد لعبة ذهنية خالصة، فإنها تفقد سطوتها على ذهن المريض.