فائدة جديدة لحمية المتوسط الغذائية

أفادت دراسة جديدة بأن النظام الغذائي المتوسطي الغني بالخضراوات والمكسرات والمأكولات البحرية يمكن أن يساهم في تقليل خطر الإصابة بالخرف بمقدار الربع تقريباً.

ودرس الباحثون ما يقرب من 60300 شخص تزيد أعمارهم على 40 عاماً في المملكة المتحدة، حيث سُئلوا عن الأطعمة التي يتناولونها في اليوم.

وتم تقييم إجاباتهم لتشابهها مع نظام حمية البحر الأبيض المتوسط، الشائع في دول مثل إيطاليا وإسبانيا، والذي يشمل الفواكه والخضراوات والبقوليات.

وأولئك الذين سجلوا أعلى النتائج بالنسبة لمثل هذه الأطعمة كانوا أقل عرضة للإصابة بالخرف بنسبة 23% مقارنة بالذين لديهم أقل التزام بالنظام الغذائي.

ويُعتقد أن النمط المتوسطي لتناول الطعام يقلل من الالتهابات في الجسم والدماغ، المرتبطة بالخرف.

وقالت الدكتورة كلير ماكفوي، المؤلفة المشاركة للدراسة من جامعة كوينز بلفاست: معظم الناس لا يدركون أن الحفاظ على نظام غذائي صحي يمكن أن يحمي الذاكرة وقدرات التفكير أثناء الشيخوخة.

وأضاف «تظهر هذه الدراسة المهمة أن تناول المزيد من الخضراوات والفواكه والأسماك وزيت الزيتون وتقليل الأطعمة المصنعة والأطعمة السكرية واللحوم الحمراء، يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بالخرف في المستقبل لدى سكان المملكة المتحدة».

ويوجد حالياً نحو 900 ألف شخص مصاب بالخرف في المملكة المتحدة، دون علاج معروف، لذا فإن طرق الوقاية من المرض في حياتنا اليومية هي محور التركيز الرئيس للبحث العلمي.

واستخدم الباحثون طرقاً مختلفة لتسجيل النظام الغذائي للتأكد من موثوقية نتائجهم. كما أخذوا في الاعتبار عوامل مثل العمر ومستويات النوم وممارسة الرياضة، والتي يمكن أن تؤثر على خطر الإصابة بالخرف.

ووجدت الدراسة، التي قادتها جامعة نيوكاسل، ونشرت في مجلة BMC Medicine، انخفاض خطر الإصابة بالخرف لدى الذين اتبعوا نظاماً غذائياً للبحر الأبيض المتوسط، حتى عندما كان لديهم خطر وراثي أعلى للإصابة بهذه الحالة.