أمل جديد لمرضى سرطان الرئة

أعلنت شركة التكنولوجيا الحيوية الفرنسية «أوزيه إيميونوثيرابوتيكس»، أول من أمس، عن نتائج إيجابية للقاحها العلاجي «تيدوبي» (Tedopi) لدى مرضى يعانون سرطان الرئة المتقدم، إذ أدى هذا اللقاح إلى انخفاض خطر الوفاة مقارنة بالعلاج الكيميائي.

وأظهرت النتائج التي نشرتها مجلة «أنالز أوف أونكولودجي» للمرحلة الثالثة من التجربة السريرية (السابقة لطرح اللقاح) أن «44.1% من هؤلاء المرضى كانوا لايزالون على قيد الحياة بعد عام واحد من بدء العلاج في المجموعة التي تتلقى اللقاح، في حين أن 27.5% فحسب كانوا لايزالون على قيد الحياة في مجموعة العلاج الكيميائي».

وأوضح المُعدّ الرئيس للدراسة المسمّاة «أتالانتيه-1» مدير الأبحاث السريرية في معهد غوستاف-روسّي، البروفيسور بانجامان بيسّ، أن «الدراسة بيّنت أيضاً أن الاستعاضة عن العلاج الكيميائي باللقاح تتيح توفير نوعية حياة أفضل للمرضى وتحدّ من الآثار الجانبية».

ورأى المدير العام لشركة «أوزيه إيميونوثيرابوتيكس»، نيكولا بوارييه، في مؤتمر صحافي افتراضي أن هذه النتائج توفر «أملاً جديداً لهؤلاء المرضى»، مشيراً إلى أن أكثر من 1000 حقنة أجريت خلال مختلف الدراسات السريرية.

تهدف لقاحات السرطان العلاجية إلى تثقيف الجهاز المناعي للتعرف إلى الخلايا السرطانية وتدميرها بالتحديد.

وشرحت «أوزيه إيميونوثيرابوتيكس» أن لقاح «تيدوبي» أثبت فاعليته لدى المرضى ذوي الجين «إتش إل إيه- إيه 2» (HLA-A2) الموجود لدى نصف السكان.

وسبق أن تلقى المرضى الذين دخلوا التجربة العشوائية علاجاً كيميائياً وآخر مناعياً.