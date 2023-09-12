البشرة مع التقدم في العمر تتطلب مزيداً من العناية

أوردت مجلة «فرويندين» المعنية بالصحة والجمال، أن البشرة تصير نحيفة ونحيلة مع التقدم في العمر بسبب تراجع إنتاج الكولاجين والإيلاستين، إضافة إلى المؤثرات الخارجية مثل الأشعة فوق البنفسجية والتدخين.

وأوضحت المجلة أن النتيجة المحتومة هي جفاف البشرة وشحوبها، فضلاً عن بنيتها النحيفة والنحيلة.

ولمواجهة ذلك ينبغي العناية بالبشرة بشكل سليم، إذ ينبغي استخدام مستحضرات العناية المحتوية على مادة «الريتينول»، وهي أحد مشتقات فيتامين «A» يعمل على تنشيط إنتاج الكولاجين، ومن ثم تقوية بنية البشرة وزيادة مرونتها.

ومن المهم أيضاً حماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة من خلال استعمال كريم واقٍ من الشمس ذي عامل حماية SPF لا يقل عن 30.

ويُراعى قبل تطبيق الكريم الواقي من الشمس استعمال سيروم يحتوي على فيتامين «C» الذي يحتوي على مضادات أكسدة توفر حماية إضافية ضد الأشعة فوق البنفسجية الضارة.

ومن ناحية أخرى تلعب التغذية الصحية دوراً مهماً في تقوية بنية البشرة في الكبر، ولهذا الغرض ينبغي تناول الأغذية الغنية بفيتامينات «A» و«C» و«E» و«K» التي تتمثل مصادرها الغذائية - على سبيل المثال - في الفواكه الحمضية والبروكلي واللوز وبذور دوار الشمس.