أطعمة ومشروبات «تسرق» النوم من العين

يؤثر ما يتناوله المرء في المساء بشدة على جودة النوم، بل إنه قد يسبب مشكلات في المعدة والشعور بالاضطراب وعدم الارتياح أثناء النوم، حسب خبير التغذية ميلان هولينجشاوس.

ونصح الخبير الألماني بضرورة تجنب تناول المشروبات المحتوية على الكافيين والسكر، مثل القهوة والشاي الأسود ومشروبات الطاقة قبل الذهاب للنوم حتى لا يظل المرء مستيقظاً.

وأضاف أن هناك بعض الأطعمة التي يصعب على المعدة هضمها، مثل الوجبات التي تحتوي كميات كبيرة، وتشتمل على نسبة عالية من الدهون أو مكونات صعبة الهضم مثل اللحوم.

وأوصى ميلان هولينجشاوس بتناول وجبات صغيرة من خلال الاعتماد على نموذج صغير من الأطباق المخصصة للإفطار أو تناول الكيك، علاوة على أنه يجب ملء نصف الطبق بالأطعمة الطازجة مثل الخضراوات.

بالإضافة إلى ذلك يتم ملء ربع الطبق بالأطعمة البروتينية، مثل صدر الديك الرومي أو التوفو، بينما يتم ملء الربع الأخير من الطبق بالأطعمة، التي تحتوي على الكربوهيدرات مثل البطاطس حتى يحصل المرء على جميع العناصر الغذائية طوال الليل.

كما ينبغي مراعاة الخصائص الفردية للهضم والعادات الشخصية في تناول الطعام، فإذا كان لا يمكنه هضم الخضراوات النيئة التي يتم تناولها في وقت متأخر من الليل، ففي هذه الحالة يمكنه الاعتماد على الخضراوات المطبوخة.

وفي حال تناول أطعمة غير مناسبة قبل الذهاب للنوم، فيمكن المشي لمسافة قصيرة أو تناول المشروبات التي تساعد على الهضم، مثل اليانسون والكمون والنعناع، لتجنب اضطرابات النوم.

• في حال تناول أطعمة غير مناسبة قبل النوم يمكن المشي لمسافة قصيرة أو تناول مشروبات تساعد على الهضم.