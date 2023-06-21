تدابير بسيطة لمواجهة تسوس الأسنان

قال طبيب الأسنان الألماني، الدكتور يوخن شميت، إن «تسوس الأسنان يحدث عندما تقوم البكتيريا الموجودة في لوحة الأسنان بتحويل السكر من الطعام إلى حمض على مدى فترة طويلة من الزمن».

وأضاف أنه «يمكن مواجهة تسوس الأسنان، من خلال اتباع بعض التدابير البسيطة، أبرزها الإقلال من الحلوى والسكريات، واتباع نظام غذائي صحي ومتوازن».

وأوضح الدكتور شميت أن «الجبن مثل الجودا والكامامبير يعد مفيداً لصحة الأسنان، إذ يحتوي على بروتينات الحليب، التي تلتصق بالأسنان عند مضغها، ما يتصدى للأحماض ويمنعها من مهاجمة مينا الأسنان».

كما ينبغي العناية الجيدة بالأسنان بمعدل لا يقل عن مرتين يومياً، ولمدة لا تقل عن ثلاث دقائق في المرة الواحدة، مع مراعاة تنظيف الفراغات بين الأسنان بواسطة خيط الأسنان. ومن الضروري أيضاً تقوية الأسنان بواسطة الفلورايد، من خلال استخدام معجون أسنان يحتوي على الفلورايد، إضافة إلى تناول ملح الطعام الغني بالفلورايد.