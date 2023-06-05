مخاطر دهون البطن الزائدة.. أطباء قلب يحذرون: انتبهوا إلى محيط الخصر

حذر أطباء في مؤسسة القلب الألمانية من السِمنة المفرطة، إذ إنها ترفع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل قصور القلب وأمراض القلب التاجية، التي تمهد الطريق للإصابة بأزمة قلبية.

وأوضح الأطباء أنه يتم تشخيص السِمنة المفرطة بدءاً من مؤشر كتلة جسم (BMI) يبلغ 30، مشيرين إلى أن دهون البطن الزائدة تضر بصحة القلب بصفة خاصة؛ لذا ينبغي أن يقل محيط الخصر عن 80 سم لدى النساء وعن 94 سم لدى الرجال.

ولتجنب المخاطر الجسيمة المترتبة على السِمنة المفرطة، ينبغي إنقاص الوزن من خلال اتباع أسلوب حياة صحي يقوم على المواظبة على ممارسة الرياضة والتغذية الصحية، التي ترتكز على مطبخ دول البحر الأبيض المتوسط، أي الإكثار من الخضراوات والفواكه والأعشاب الطازجة ومنتجات الحبوب الكاملة والأسماك وزيت الزيتون، مع مراعاة الإقلال من السكر والملح والابتعاد عن الدهون والوجبات السريعة والأطعمة الجاهزة.