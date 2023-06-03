«عروض النكهات الصيفية» في خور دبي

انطلقوا في رحلة إلى عالم الأطايب واستمتعوا بأطيب التجارب الفاخرة في المطاعم السبعة المرموقة التابعة لمنتجع خور دبي، التي ستُطلق عروض «نكهات الصيف على الخور» لشهر كامل، لتدغدغ براعم ذوق الضيوف بما لذ وطاب من المأكولات.

تتوافر عروض «نكهات الصيف على الخور» طوال شهر يونيو، فتتيح للضيوف تذوّق أشهى المأكولات من مختلف أنحاء العالم في مطاعم «أونز» و«بوردووك» و«لايك فيو» و«كيو ديز» و«نويبيه» و«ذا تاي كيتشن» و«تويغي باي لا كانتين»، وفي الوقت نفسه التنعم بأجمل المناظر المطلة على خور دبي.

وتُرضي عروض «نكهات الصيف على الخور» جميع الأذواق، سواء كان الضيوف ينشدون تجربة طعام هادئة وسط أجواء بعيدة عن التكلف أو عشاء فاخراً.