طبيب أعصاب ألماني يوضح مخاطر استخدام الأطفال للهاتف الذكي بشكل مفرط

حذر أستاذ علم الأعصاب الألماني البروفيسور مارتن كورته من استعمال الأطفال للهواتف الذكية بشكل مفرط، مشيراً إلى أن لذلك تأثيراً سلبياً على نمو الدماغ، إذ يؤدي إلى تباطؤ النمو اللغوي لديهم، وهذا يعني أن هؤلاء الأطفال يتكلمون ويفهمون عدداً أقل من الكلمات المختلفة.

وأضاف أن استعمال الأطفال للهاتف الذكي بشكل مفرط يؤدي إلى فرط النشاط لديهم وصعوبات التعامل مع الأقران.

ولتجنب هذه المشاكل الخطيرة، أوصى البروفيسور الألماني الوالدين بوضع قواعد محددة لاستعمال الهاتف الذكي تتعلق بأوقات الاستعمال ومدتها على مدار اليوم، مع مراعاة شغل وقت الطفل بأنشطة مفيدة مثل ممارسة الرياضة والهوايات.

ومن ناحية أخرى، أشار مارتن كورته إلى أن الاستعمال المفرط للهاتف الذكي له تأثير سلبي أيضاً على الكبار؛ إذ يؤثر بالسلب على الذاكرة العاملة المعروفة باسم الذاكرة قصيرة المدى، ومن ثم يعاني المرء من ضعف التركيز وتباطؤ رد الفعل.