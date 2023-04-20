5 نصائح.. للعناية بالأسنان

تعتبر العناية بالأسنان من المقومات الأساسية التي تضمن صحة الأسنان واللثة، وتجنب المرء كثيراً من الآلام أو الالتهابات، أو حتى الحساسية الناجمة عن الإهمال والعادات الخاطئة. ونظراً إلى كثرة الولائم والزيارات خلال شهر رمضان والعيد والمناسبات، لابد من تقديم العناية الخاصة بالأسنان على النحو المعتاد، بدءاً من التنظيف وصولاً إلى الخيارات الخاصة بالطعام. وقدم الأخصائي في طب الأسنان بالمستشفى الكندي في دبي، الدكتور زمن الجنابي، خمس نصائح أساسية للعناية بالأسنان، مشدداً على وجوب الالتزام بها على مدار السنة، وليس فقط في المناسبات، نظراً إلى فوائدها لصحة الفم.

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