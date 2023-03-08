وسيلة جديدة سهلة تتيح تشخيص «الأنيميا» عند الأطفال

وصل فريق مشترك من الباحثين في بريطانيا وغانا إلى تقنية جديدة تتيح تشخيص فقر الدم عند الأطفال بواسطة صور الهواتف المحمولة.

وبحسب الدراسة، التي نشرتها الدورية العلمية «بلوس وان»، استطاع الفريق البحثي من كلية لندن الجامعية وجامعة غانا تشخيص الإصابة بمرض فقر الدم «الأنيميا» عند الأطفال عن طريق تحليل صور الهواتف المحمولة لبعض أجزاء الوجه والعينين.

وتسهل هذه التقنية الجديدة إمكانية اكتشاف فقر الدم لدى الأطفال في الدول الفقيرة والمتوسطة، مثل غانا التي ترتفع فيها معدلات الإصابة بهذا المرض الذي ينجم عن نقص الحديد.

وتؤدي «الأنيميا» إلى نقص الهيموغلوبين في الدم، ما يترتب عليه عدم انتقال الأوكسجين بكفاءة إلى خلايا الجسم.

وتعتمد فكرة التقنية الجديدة على أن الهيموغلوبين له سمات لونية خاصة بسبب طريقة امتصاصه للضوء، وبالتالي فمن الممكن تحديد درجة تركيزه في الدم عن طريق تحليل الصور التي يتم التقاطها بواسطة الهواتف الذكية.

وفي إطار التجارب التي بدأت عام 2018، اعتمد الفريق البحثي على تحليل صور 43 طفلاً تقل أعمارهم عن أربع سنوات، وتركزت الصور على مناطق رئيسةهي: بياض العين، والشفاة السفلي، والجفن السفلي للعين.

واستطاع الفريق البحثي من خلال تحليل السمات اللونية لهذه الأجزاء تشخيص جميع الحالات المصابة بدرجات عالية من فقر الدم.