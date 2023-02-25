العناية بصحة الأسنان في الكِبر تحمي من متاعب بالجملة

شدد مختصون على أهمية العناية بالفم والأسنان في الكبر؛ لأنه مع تقدم العمر تنحسر اللثة، ما يجعل أعناق الأسنان أكثر حساسية للتسوس، حسب مركز الجودة في الرعاية الطبية.

وأضاف المركز الألماني أن كبار السن عادة ما يعانون أيضاً من جفاف الفم كأثر جانبي للأدوية، مما يمثل بيئة خصبة لتكاثر الجراثيم.

وحذر أطباء الأسنان من أن عدم العناية الجيدة بصحة الفم يؤدي إلى مجموعة من المشاكل الصحية بدءاً من التهاب اللثة والتهاب دواعم السن، مروراً بسوء التغذية، وصولاً إلى الالتهاب الرئوي.

ولتجنب هذه المتاعب الصحية، أوصى المركز كبار السن بالعناية بالأسنان بمعدل مرتين يومياً بواسطة معجون أسنان غني بالفلورايد، لافتاً إلى أن استخدام فرشاة الأسنان الكهربائية تعد أفضل من الفرشاة التقليدية بالنسبة للمسنين، لسهولة استخدامها من ناحية، كما أنها تساعد في تنظيف الأسنان بصورة أكثر دقة من ناحية أخرى.

ومن المهم أيضاً تنظيف الأسنان بواسطة الخيط بمعدل مرة واحدة يومياً، لتنظيف الفراغات بين الأسنان جيداً.