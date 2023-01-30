حِمية «الفايكنج» تلقى رواجاً كبيراً.. خبيرة تغذية ألمانية توضح فوائدها

تحظى حِمية الشمال التي تعرف أيضاً باسم حمية «الفايكنج» رواجا كبيرا حالياً، وهي مستمدة من النظام الغذائي الشائع في دول شمال أوروبا، حسب خبيرة التغذية الألمانية كارولين جروت التي أوضحت أن النظام الغذائي الاسكندنافي يشمل الحبوب الكاملة، خاصة الشعير والشوفان.

وأضافت أن الخضراوات الجذرية مثل الشمندر الأحمر والجزر تلعب دوراً مهماً فيها، إلى جانب التوت والتفاح والكمثرى، بالإضافة إلى المكسرات والفطر والبقوليات.

وعلاوة على الأطعمة النباتية تشتمل حِمية الشمال على أسماك غنية بالأحماض الدهنية غير المشبعة أوميغا 3 مثل الماكريل والسلمون والتونة والرنجة، إضافة إلى منتجات الألبان قليلة الدسم. ونادراً ما يتم إدراج اللحوم في القائمة؛ إذ عادة ما تتناول بمعدل مرة واحدة فقط في الأسبوع.

وتتكون الزيوت في النظام الغذائي الاسكندنافي في الغالب من بذور اللفت وعباد الشمس وبذور الكتان.

وأكدت خبيرة التغذية الألمانية أن حمية الشمال تعمل على إمداد الجسم بالفيتامينات والمعادن والألياف والمواد النباتية الثانوية، ما يساعد على التمتع بصحة جيدة والوقاية من الأمراض العصرية الشائعة كداء السكري وارتفاع ضغط الدم، والتي ترفع خطر الإصابة بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية.