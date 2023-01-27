إيلي صعب في باريس.. «نعمة لا تعرف الخـوف»

بمجموعة مليئة بالابتكارات تداخلت فيها القصّات المُبالغ فيها والبسيطة، الفخامة المقترنة بالجرأة، الألوان القويّة مع الهادئة، برزت تصاميم المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب، التي لفتت الأنظار في أسبوع الموضة الباريسي، تحت عنوان «نعمة لا تعرف الخوف».

واستمدّ صعب خطوط وقصّات ومواد التصاميم، من حقبة التسعينات. كذلك، اتّسمت إطلالات هذا العرض بالتناغم اللوني، حيث قدّمت الدار تصاميم بألوان قويّة مثل: الأخضر، الأرغواني، الفوشيا القويّ، الأزرق الملوكي، إلى جانب قطع بتدرّجات هادئة كالأسود. وفي ما يتعلق بالأقمشة، تداخل الكثير من الأنواع في التصاميم كالجلد، المخمل، الدانتيل والترتر. وبات المخمل الصلب والمخرّم، مادة معتمدة في السترات الواسعة، الجاكيتات المنتفخة والسراويل بقصّة ضيقة. أما الحبيبات البرّاقة، فتداخلت في الدانتيل ليشكّل هذا التباين لعبة ما بين التلألأ والظل. أما الجلد، فأضاف لمسة جريئة إلى المجموعة، في حين أن الحبيبات البرّاقة التي زيّنت الفساتين، نكّهت المجموعة بلمسة منمّقة.