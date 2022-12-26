أعراض الإصابة بقصور القلب.. 10 علامات تدق ناقوس الخطر

أفاد أطباء ألمان بأن قصور القلب يعني تراجع قدرة القلب على ضخ الدم إلى أعضاء الجسم المختلفة. وأوضحوا أن قصور القلب له أسباب عدة تتمثل في ارتفاع ضغط الدم، الذي لم يعالج بشكل كاف، وأمراض القلب مثل عيب خلقي في القلب والتهاب عضلة القلب وأمراض القلب التاجية، بالإضافة إلى الكحوليات وتعاطي المخدرات، حسب مؤسسة القلب الألمانية.

وأعراض الإصابة بقصور القلب هي: ضيق في التنفس، وآلام في منطقة الصدر، وعدم انتظام ضربات القلب، واحتباس الماء في الساقين، وتراجع القدرة على بذل المجهود والتعب السريع، والسعال الليلي، وفقدان الشهية، وفقدان الوزن المفاجئ، ونوبات دوار، وزيادة معدلات التبول.

وشددت المؤسسة على ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة هذ الأعراض، محذرة من أن قصور القلب في المراحل المتقدمة قد يهدد حياة المريض.

وعلى الرغم من أن قصور القلب غير قابل للشفاء، إلا أنه يمكن علاجه جيداً في حال تشخيصه مبكراً؛ إذ يهدف العلاج إلى تخفيف العبء الواقع على القلب من خلال الأدوية الخافضة لضغط الدم المرتفع والأدوية المدرة للبول وكذلك الأدوية، التي تساعد على ضبط نظم القلب.