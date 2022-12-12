أطباء: تطعيم الإنفلونزا ضروري للصغار المصابين بأمراض مزمنة

أكدت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين أن التطعيم ضد الإنفلونزا يعد من الإجراءات المهمة للأطفال الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات خطرة للإنفلونزا، خصوصاً الذين يعانون أمراضاً مزمنة، على غرار ما يحدث لكبار السن.

وشددت على أنه يجب على الأطفال الذين يعانون أمراضاً مزمنة الحصول على التطعيم ضد الإنفلونزا في أسرع وقت ممكن، ويسري ذلك بصفة خاصة على المصابين بالربو والسكري والأمراض المزمنة في الكبد والكلى والقلب والأوعية الدموية.

وتظهر أهمية التطعيم ضد الإنفلونزا مع الأطفال الذين يعانون ضعف الجهاز المناعي، بسبب الإصابة ببعض الأمراض، أو بسبب تناول بعض الأدوية، مثل جرعات عالية من دواء الكورتيزون، علاوة على أن عدوى الإنفلونزا يمكن أن تتسبب في ظهور نوبات إصابة بأمراض معينة، مثل التصلب المتعدد.

وقال الطبيب الألماني أولريش فيجيلر: «يتعين على الأطفال الأكثر عرضة للخطر الحصول على التطعيم ضد الإنفلونزا في أسرع وقت ممكن»، وفي حالة الشك يمكن للآباء استشارة طبيب الأطفال المختص، ويمكن الحصول على التطعيم ضد الإنفلونزا بدءاً من عمر ستة أشهر.