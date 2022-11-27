وصفة «سوداء» لأسنان ناصعة البياض

وصفت بوابة «هاوت.دي» المعنية بالجمال أن معجون الأسنان الأسود يعدّ بمثابة عصا سحرية للحصول على أسنان ناصعة البياض.

وأوضحت أن معجون الأسنان الأسود هو معجون يحتوي على الكربون المنشط (Activated Carbon)، الذي يعمل على تبييض الأسنان، إذ يساعد على التخلص من التصبغات اللونية للأسنان الناجمة عن ترسبات الشاي والقهوة والسجائر.

ورغم عدم شهرته وذيوعه لدى كثيرين، فإن بوابة «هاوت.دي» أشارت إلى أن معجون الأسنان الأسود يتمتع بفوائد كثيرة.