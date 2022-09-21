7 عادات صحية تقلل إصابة مرضى السكري بالخرف

توصلت دراسة علمية في الصين إلى وجود سبع عادات صحية تقلل احتمالات الإصابة بالخرف لدى مرضى السكري من النوع الثاني.

وخلال الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية «نيورولوجي» المتخصصة في أبحاث الأمراض العصبية، حدد الفريق البحثي أكثر من 167 ألف شخص من قوائم بيانات الرعاية الصحية في بريطانيا من بينهم مصابون وغير مصابين بالسكري، علماً بأن جميعهم كانوا غير مصابين بالخرف، مع متابعة مدى التزامهم بسبع عادات صحية معينة في حياتهم اليومية، على مدار 12 عاماً في المتوسط.

وشملت العادات الصحية التي اهتمت بها الدراسة عدم التدخين وعدم الإفراط في تناول الكحوليات وممارسة التدريبات البدنية لمدة ساعتين ونصف على الأقل أسبوعياً والنوم يومياً لفترة ما بين سبع وتسع ساعات، بالإضافة إلى الالتزام بتناول أطعمة صحية تتضمن كميات كبيرة من الفواكه والخضروات والحبوب والأسماك مع التقليل من اللحوم المصنعة. وتضمنت العادات أيضاً التقليل من فترة مشاهدة التلفزيون إلى أقل من أربع ساعات يومياً والانخراط بشكل أكبر في العلاقات الاجتماعية في محيط الأسرة والأصدقاء.

وبعد الأخذ في الاعتبار بعوامل مثل السن والتعليم والعرق والنوع، تبين من خلال الدراسة أن الالتزام بجميع هذه العادات الصحية يقلل مخاطر إصابة مرضى السكري بالخرف بنسبة 54% مقارنة بمن يلتزمون بعادتين فقط أو أقل من هذه العادات، وأن الالتزام بكل عادة من هذه العادات على حدة يقلل من مخاطر الإصابة بالخرف بنسبة11%.