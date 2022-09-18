5 عادات شائعة في تناول الطعام يجب تجنبها

بات الجميع يعلم اليوم أنه للتمتع بأسلوب حياة صحي ومتوازن، من الضروري اتباع نظام غذائي سليم يضمن لنا التمتع بصحة ذهنية وجسدية معززة تقاوم الأمراض وتمكننا من ممارسة أنشطتنا الحياتية بشكل عادي، لكن هذا الأمر قد يتعطل أحياناً بسبب بعض العادات الغذائية الخاطئة التي تؤدي إلى تدهور صحتنا دون أن ندرك ذلك. وينبه الكثير من دراسات التغذية العلمية الحديثة إلى خمس عادات شائعة في تناول الطعام يجب تجنبها

1 الوجبات عالية السكر

قد يرتكز فطور الكثيرين في عدد من بلدان العالم على تناول عناصر غذائية مكونة من السكر مثل نقع الخبز المحمص مثلاً في القهوة المحلاة بالسكر، أو تنويع خيارات فطور الصباح بعناصر معتمدة كلها على السكريات، إذ إن تناول الكثير من السكر في الصباح يؤذي صحتنا على مستويات عدة. لذا وجب الانتباه دوماً إلى خفض خفض مستوى السكر في الصباح.

2 الوجبات الصغيرة

غالباً ما نشعر بالرغبة في تناول وجبة صغيرة بعد وجبة الإفطار، خصوصاً حين يكون إفطارنا حلواً جداً. لكن من الواضح أنه لا ينصح باتباع هذه العادة الغذائية، مع تقليل حجم وجبة الغداء بعد أن أظهرت دراسة أن تناول وجبة فطور كبيرة، ووجبة غداء متوسطة، ووجبة صغيرة على العشاء ساعد في الحفاظ على مؤشر كتلة الجسم منخفض على المدى الطويل.

ومن أجل تحقيق ذلك، يمكن اختيار وجبات خفيفة صحية محضرة في المنزل مثل حفنة من اللوز وقطعة صغيرة من الشوكولاتة أوشريحة زبدة الفول السوداني وقطعة فاكهة طازجة أوقطعة خبز بالزبدة.

3 الأكل السريع

أثبت العلم أخيراً أنه كلما زادت سرعة تناول الطعام، قل الشعور بالامتلاء. نتيجة لذلك، يميل معظم هؤلاء الناس إلى إعادة الأكل بعد وقت قصير. وللتخلص من هذه العادة السيئة يمكن مضغ الأكل بتريث أكبر للمساعدة في عملية الهضم، إذ يساعد المضغ الجيد للطعام المعدة على امتصاص العناصر الغذائية بشكل أفضل ويساعد في الشعور بالشبع.

4 إزالة الدهون من الطعام

لا تتخلصوا من الزبدة والزيت والدهون الأخرى، بل على العكس، احتفظوا بها في خزائن مطابخكم وثلاجاتكم إذ يمكن أن يكون تناول الطعام الغني والمعزز بالدهون أمراً سيئاً بالنسبة لكم، ولكن ليس كثيراً. فكما هو الأمر دوماً في معادلات التغذية السليمة، العبرة بتحقيق التوازن المطلوب، إذ إن الدهون ضرورية في كل نظام غذائي جيد، وهذا هو الحال بشكل خاص مع «الأوميغا 3» و«الأوميغا 6» التي تساعد في الحفاظ على وزننا الصحي. ولقد أظهرت دراسة نشرت في عام 2013 في مجلة New England Journal of Medicine، أن تناول زيت الزيتون البكر الممتاز أو زيت الجوز، بالإضافة إلى نظام غذائي متوسط بدون قيود، يقلل من النوبات القلبية بنسبة 30%.

5 مشروبات غير صحية

يحتاج جسمك إلى نحو 1.5 لتر من الماء يومياً حتى يتم ترطيبه بالشكل المطلوب، وإذا كنت معتاداً على شرب الصودا، حتى بدون سكر، أو ما يسمى بمشروبات «إزالة السموم»، فاعلم أنه لا شيء سيحل محل الفوائد التي يجلبها الماء لجسمك، لأنها الطريقة الوحيدة للحفاظ على الترطيب المطلوب بشكل صحي وعدم تناول كميات كبيرة من السكر والسعرات الحرارية العالية، كما هو الحال مع المشروبات الأخرى، بما في ذلك عصائر الفاكهة. بالإضافة إلى ذلك، يساعد الماء في تنظيم درجة حرارة الجسم، وإزالة الفضلات عن طريق البول، والحفاظ على حجم الدم في الجسم والعديد من الفوائد الأخرى.