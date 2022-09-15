"الطاقة والبنية التحتية" تحتفي بكبار المواطنين في اليوم العربي للتطوع

نظمت وزارة الطاقة والبنية التحتية في مركز سعادة كبار المواطنين بدبي، حفلاً تحت عنوان " لنجعل يومهم مليئا بالسعادة والحياة" تم خلاله الاحتفاء بكبار المواطنين، وذلك بمناسبة اليوم العربي للتطوع الذي يصادف 15 من سبتمبر من كل عام.

حضر الحفل المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لقطاع الطاقة والبترول والمهندسة حصة آل مالك مستشار الوزير لشؤون النقل البحري، وعدد من مدراء الإدارات والموظفين.

تضمن الحفل- الذي استهدف تعزيز الوعي بأهمية حماية ودمج كبار المواطنين في المجتمع ووضع الخطط والبرامج لتمكينهم من المساهمة بخبراتهم في مختلف مجالات الحياة - جلسات نقاشية تفاعلية إضافة إلى فطور جماعي وتوزيع هدايا على المشاركين في الفعالية .

وأكد المهندس شريف العلماء أن الوزارة تحرص دائما على دعم وتعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية وإيجاد منظومة متكاملة ومستدامة للعمل التطوعي كأحد أهم ركائز التماسك والتلاحم المجتمعي في الدولة.

وقال إن التطوع في الدولة يمثل قيمة إنسانية تميز بها مجتمع الإمارات حيث ظهر ذلك جلياً خلال الظروف الطارئة ولمسنا دور المتطوعين الفعّال من مختلف التخصصات والجنسيات خلال جائحة " كوفيد- 19" فضلاً عن الظروف المناخية والتقلبات الجوية التي شهدتها الدولة مؤخراً وصاحبها هطول كميات غير مسبوقة من الأمطار منوها إلى أن التطوع شكل عنوانا للعديد من قصص النجاح التي شهدتها الدولة على مر السنين.

وأضاف أن الإقبال الكبير من أبناء وبنات الإمارات على المشاركة في الفعاليات التطوعية هو ثمرة غرس الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" وسارت على نهجه قيادتنا الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" اللذان جعلا من التطوع قيمة مجتمعية وسمة حقيقية وأسلوب حياة يتميز به المواطنون والمقيمون.