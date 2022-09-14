أظافركِ خشنة ومتشققة.. عليك بحمام زيت الزيتون

أوردت بوابة الجمال «هاوت.دي» أنه يمكن العناية بالأظافر الخشنة والمتشققة بواسطة حمام زيت الزيتون أو زيت اللوز؛ إذ يعمل هذا على منح الأظافر ملمساً ناعماً كالحرير.

وأضافت البوابة الألمانية أنه غالباً ما يتسبب الإجهاد الشديد للأظافر في جفافها؛ لذا ينبغي على مَن يستخدم الماء والمنظفات المنزلية كثيراً ارتداء قفازات، وإلا ستصبح الأظافر لينة بشكل زائد على الحد وتفقد الطبقة الدهنية الواقية لها؛ ومن ثمّ يكون بإمكان مسببات المرض، مثل الفطريات والبكتيريا، النفاذ إلى الجسم بشكل أسهل. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي عدم استخدام مزيلات طلاء الأظافر المحتوية على مذيبات؛ لأنها يمكن أن تتسبب في جفاف الأظافر أيضاً.

كما أوصت البوابة بألّا يتم تقصير الأظافر بشكل دائري حتى مرقد الظفر، بل ينبغي تهذيبها فقط أو بردها، لافتة إلى ضرورة ألّا يتم تقليم الجلد الموجود حول الأظافر على الإطلاق، ولكن ينبغي تحريكه بحذر إلى الخلف باستخدام أعواد قطنية. ويُفضل إزالة الاتساخات الموجودة تحت حواف الأظافر باستخدام فرشاة أظافر ناعمة.

وبالإضافة إلى ذلك، يساعد اتباع نظام غذائي سليم في الحصول على أظافر صحية؛ إذ تحتوي بعض الأغذية، مثل المكسرات أو دقيق الشوفان أو صفار البيض أو كبد الحيوانات أو الفطر على فيتامين H، فضلاً عن أنها تعمل على تقوية الأظافر من الداخل.