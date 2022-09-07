طبيب يحذر: بدانة الأطفال ترفع خطر الإصابة بالكبد الدهنية

قال طبيب الأطفال الألماني، الدكتور أولريش فيغلر، إن «الكبد الدهنية تهاجم الأطفال البدناء، محذراً من أنها ترفع حينئذ خطر إصابة الأطفال بداء السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية وتليف الكبد».

وشدد على ضرورة أن يخضع الأطفال الذين يعانون البدانة لفحص وظائف الكبد، اعتباراً من عمر تسع سنوات. وفي حال التحقق من الإصابة بالكبد الدهنية، فينبغي أن يتبع الأطفال أسلوب حياة صحياً من أجل إنقاص الوزن.

ويعتمد أسلوب الحياة الصحي على التغذية الصحية، أي الابتعاد عن الوجبات السريعة والأطعمة الجاهزة والحلويات والإكثار من الخضراوات والفواكه الطازجة ومنتجات الحبوب الكاملة، مع المواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية.