«شارلوت تلبوري» تطلق مزيل ماكياج العيون الخاص بها

يمكنك أن تعزّزي بشكل فائق روتينك الساحر للعناية بالبشرة مع أحدث ابتكارات «شارلوت تلبوري» المتوهجة ألا وهو مزيل الماكياج Take It All Off الجديد!

بأسلوبها الساحر، عملت شارلوت مع فريقها عالي الخبرة من علماء العناية بالبشرة على صنع تركيبة جديدة! ومبتكرة توفر الترطيب للتخلص من كل شيء! إنه مزيل للماكياج ثنائي المراحل، يمتاز بسهولة الاستخدام للعيون والرموش والشفاه، ويزيل بسهولة حتى الماكياج المقاوم للماء، الذي يدوم طويلاً من خلال عملية هزّ، نقع ومسح بسيطة!