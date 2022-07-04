دراسة حديثة: الإجهاد البدني يضر بمراكز الحركة في الدماغ

المصدر: موقع الامارات اليوم

يبدو أن الإجهاد له تأثير سلبي على مراكز الحركة في الدماغ، و وفق دراسة حديثة في جامعة بون/ ألمانيا، تفقد الخلايا العصبية في القوارض بعض اتصالاتها مع الخلايا العصبية الأخرى بعد الإجهاد، بل أن بعض الحيوانات طورت عجزًا حركيًا مرافقا.

ويرى باحثون أن هذه النتائج قد تكون مفيدة للتشخيص المبكر وتحسين العلاج للأمراض المرتبطة بالتوتر مثل الاكتئاب، حيث تم توثيق وجود آثار شبه دائمة ناتجة من التوتر على الدماغ، وذلك استنادا للبحث الذي نشر في مجلة Translational Psychiatry

ووفقا للبحث فإنه غالبًا ما يظهر الأشخاص الذين يعانون من الإجهاد المزمن شذوذًا في مهاراتهم الحركية، مثل ضعف التحكم الحركي الدقيق. ومع ذلك، لم تتم دراسة كيفية حدوث هذه الأعراض حتى الآن. لذا يوضح البروفيسور فالنتين شتاين من معهد علم وظائف الأعضاء الثاني بجامعة بون أنه تم بحث هذا الأمر في الدراسة المذكورة، بحسب «ساينس ديلي».

واستخدم الباحثون الفئران كحيوانات تجريبية، تعرض بعضها لموقف مرهق لبضعة أيام. في غضون ذلك، استخدموا طريقة مجهرية خاصة لالتقاط صور لأدمغة القوارض. ركزوا على أجزاء من القشرة الدماغية المسؤولة عن التحكم الحركي وتعلم حركات جديدة.

ولاحظ الباحثون أنه بعد المواقف المرهقة، فقدت الخلايا العصبية المدروسة بعض نقاط الاشتباك العصبي - هذه هي نقاط الاتصال بالخلايا العصبية الأخرى. ولشرح ذلك بوضوح أكثر فإن المعروف أنه أثناء عمليات التعلم، عادة ما يتم تكوين نقاط الاشتباك العصبي الجديدة أو تقوية المشابك الموجودة، لكنه وبدلاً من ذلك، فقدت القوارض المجهدة ما يصل إلى 15 بالمائة من اتصالاتها.

وهو ما ترافق لدى الحيوانات بعجز في التعلم الحركي. ومن الأمثلة على ذلك، أنه كان عليهم محاولة الإمساك بحبيبة طعام بكف واحد ونقلها إلى أفواههم، ففي البرية، تستخدم الفئران كلا الكفوف للقيام بذلك، لذلك كان عليهم إعادة تعلم هذه المهارة. ونتيجة لذلك حققت المجموعة المختبرة غير المجهدة نسبة نجاح بلغت 30 في المائة بعد خمسة أيام، فيما لم تتمكن القوارض المجهدة من تناول الطعام إلا في كل عشر محاولات.

ويوضح البروفيسور شتاين أنه استنادا للدراسة: «من الممكن أن تكون الاختبارات الحركية مناسبة جدًا للكشف عن الاضطرابات المرتبطة بالإجهاد مثل الاكتئاب قبل ظهور الأعراض الأخرى».

استخلصت الطبيبة في قسم الطب النفسي والعلاج النفسي في مستشفى جامعة بون كاثرين جيلنر «أن الأمراض النفسية المرتبطة بالإجهاد مثل الاكتئاب مرتبطة أيضًا بتدهور الخلايا العصبية،» الأمر الذي يعني «..بناءً على ذلك، أن الإجهاد طويل الأمد - الذي يتعرض له الأطفال بشكل متزايد - يمكن أن يتسبب في أضرار جسيمة للدماغ».

ويعتقد الباحثون أن هذه الأبحاث يمكن أن تساعد في فهم التراجع في القدرة على التعلم لدى الأطفال أو البالغين على حد سواء، نتيجة الاكتئاب المزمن، أو الإجهاد العالي في مرحلة من مراحل الحياة.

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